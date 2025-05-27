TFF 3. Lig’de gösterdiği üstün performansla 2. Lig’e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor, şehre büyük bir sevinç ve gurur yaşattı. Bu tarihi başarının ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamaları, Kahramanmaraş halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Kutlama programı, Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde yer alan İstiklalspor Tesisleri’nde başladı. Kulüp yönetimi ve futbolcular, burada bir araya geldikleri taraftarlarla şampiyonluk sevincini paylaştı. Ardından takım, üstü açık otobüsle şehir turuna çıkarak adeta bir zafer yürüyüşü gerçekleştirdi. Kafileye yüzlerce araçlık taraftar konvoyu eşlik etti. Kutlama güzergâhında; Kılavuzlu Millet Bahçesi, Üniversite Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı, Tekerek, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Şekerdere Bulvarı gibi kentin ana arterlerinden geçen coşkulu konvoy, şehrin dört bir yanında vatandaşların alkışları ve tezahüratlarıyla karşılandı. Konvoy, final durağı olan Milli İrade Meydanı’na ulaştığında coşku adeta doruğa çıktı.

Kupa Meydanla Buluştu, Gözler Doldu

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen şampiyonluk programında, futbolcular ve teknik heyet sahneye tek tek davet edilerek taraftarları selamladı. Şampiyonluk kupası ise, görkemli bir havai fişek gösterisi eşliğinde taraftarlara tanıtıldı. Binlerce Kahramanmaraşlının ellerinde meşaleler, bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalara katılması, şehrin futbol tarihinde unutulmazlar arasına girdi.

“Şehrimiz Çok Üzüldü, Artık Sevinçlerin En Büyüğünü Hak Ediyor”

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, “Kulüp olarak ne kadar büyük ve önemli bir işe imza attığımızı bugün bir kez daha gördük. Şehrimizin ihtiyacı olan bir başarıydı, taraftarlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve destek mutluluk verici. 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin sporun birleştirici gücüne çok büyük ihtiyacı vardı. Bu noktada bizler de elimizi taşın altına koyduk ve hamdolsun çıktığımız bu yolun sonu zafer oldu. Bu yola koyulmamızın en büyük aktörlerinden biri de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’dir. Onun ufku ve vizyonu neticesinde bu yola koyulduk. Bugün de bu gurur ve mutluluğu şehrimize hep birlikte yaşattık. Bu şehir çok üzüldü, artık sevinçlerin en büyüğünü hak ediyor. Kahramanmaraş İstiklalspor olarak bizler de hemşehrilerimizin sevincine katkı sağlamak için başarılarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Görgel: “Bu Zafer, Kahramanmaraş’ın Birlik Zaferidir”

Gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin bu tarihi zaferine dair duygularını aktardı. Başkan Görgel, “Bundan 7-8 ay önce hep birlikte bir hikâye başlattık. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin acılarını hafifletmek için sporla buluşması gerekiyordu. Hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Sayın Ahmet Gaffar Akarca, kulübümüzün başkanlığını üstlenerek örnek bir yönetim ve sporcu kadrosu oluşturdu. Şehrimiz, geçmişinden aldığı güçle zorluğun üstesinden her zaman birlikte gelmiştir. 6 Şubat depremlerinde bunu bir kez daha gösterdik. Bugün de aynı dayanışma ruhuyla bu başarıya ulaştık. Takımımız, her türlü fiziki zorluğa rağmen büyük bir karakter ortaya koyarak şampiyon oldu. Bu, sadece bir sportif başarı değil; şehrimizin yeniden ayağa kalkışının sembolüdür” dedi.