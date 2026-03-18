Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde temizlik ve hijyen uygulamalarına ağırlık verildi.

İlçenin farklı noktalarında görev yapan ekipler, vatandaşların bayrama temiz ve sağlıklı bir çevrede girebilmesi amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. Temizlik araçları ve personeller eşliğinde sürdürülen çalışmalar ile ortak kullanım alanlarında hijyen uygulamaları gerçekleştiriliyor.

SOKAKLARDA YOĞUN TEMİZLİK MESAİSİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütüyor. Yol kenarları, kaldırımlar, park çevreleri ve çeşitli ortak alanlarda biriken atıklar toplanarak çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Temizlik çalışmalarında süpürme araçları ve yıkama ekipmanları kullanılırken, bazı bölgelerde konteyner çevreleri ve sokak aralarında da detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçenin genelinde yürütülen faaliyetlerin bayram öncesinde daha da yoğunlaştırıldığı belirtiliyor.

105 MAHALLEDE ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Belediye ekipleri, ilçeye bağlı 105 mahallede temizlik çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Program dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahallelerin ortak kullanım alanları’nda kapsamlı temizlik uygulamaları yapılırken, çevre temizliğinin korunması için vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunuluyor.

Yetkililer, Ramazan Bayramı öncesinde ilçenin genelinde temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve ekiplerin sahada aktif olarak görev yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Yapılan çalışmalarla vatandaşların bayramı daha temiz ve düzenli bir çevrede karşılamasının hedeflendiği bildirildi.