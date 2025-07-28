Belediye tarafından yapımı planlanan drift pisti için ilk kazma vuruldu.

Gençlik odaklı yatırımlarıyla dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu projeyle birlikte hem sporun hem de sosyal etkinliklerin gelişeceğini vurguladı. Başkan Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Söz verdik, yapıyoruz. Gençlerimize hem heyecanlarını özgürce yaşayabilecekleri hem de güvenli bir ortamda bu sporu icra edebilecekleri modern bir drift pisti kazandırıyoruz. Sporun her alanında olduğu gibi motor sporlarında da Dulkadiroğlu’nu bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bu pist sadece araç tutkunlarını değil, aynı zamanda bölgeye gelen misafirleri de cezbeden bir cazibe noktası olacak.”

Altyapı çalışmalarına başlanan drift pistinin, teknik donanımı ve güvenlik standartlarıyla Türkiye’ye örnek olması hedefleniyor. Dulkadiroğlu Belediyesi, bu proje ile hem gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hem de sosyal bağları güçlendirecek etkinlik alanları oluşturmayı amaçlıyor.

Başkan Akpınar, bu ve benzeri projelerin artarak devam edeceğini belirterek, “Gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.