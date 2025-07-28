Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine hitap eden projeleriyle öne çıkan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Babamla Bir Gün”, Başkonuş Yaylası’nda unutulmaz anlara sahne oldu. Doğayla iç içe, bir gece konaklamalı olarak gerçekleştirilen kamp programı, babalar ile çocuklarına hem kaliteli zaman geçirme hem de güçlü bağlar kurma imkânı sundu. Renkli ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı kamp, katılımcılardan tam not aldı. Etkinlik boyunca çocuklar; oyun parkurlarında, yarışmalarda ve takım etkinliklerinde doyasıya eğlenirken, babalar da evlatlarıyla geçirdikleri bu özel zamanın keyfini yaşadı. Katılımcılar, etkinlik süresince sosyal bağlarını güçlendirme ve yeni dostluklar kurma fırsatı da buldu.

Çocuklar Kamptan Memnun Ayrıldı

Kampın çocuk katılımcılarından Yusuf Erdem Saçmalı, etkinlikten duyduğu mutluluğu şu sözlerle aktardı: “Babamla birlikte kampa geldik. Bizlere böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ederim. Burada babamla ve arkadaşlarımla oyunlar oynadık, çok eğlendim”. Yusuf İlberKireçci ise, “Babamla ilk defa böyle bir etkinliğe katıldık, çok eğlenceliydi” diyerek heyecanını paylaştı. Elbistan’dan gelen 11 yaşındaki İhsan Taha ise, “Babamla birlikte burada güzel bir gün geçiriyoruz. Yeni arkadaşlar edindim, çok güzel oyunlar oynadık” dedi.

Babalardan Etkinliğe Tam Not

Programa katılan Hasan Basri Gündeşli, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Oğlumla birlikte bu etkinliğe katıldık. Çok renkli ve güzel bir organizasyon oldu. Oğlumla birlikte muazzam bir zaman geçirdik”. Bir diğer katılımcı Muharrem Gölcü ise, “Oğlumla birlikte geldik. Oyunlar oynuyor, yarışmalara katılıyor ve keyifli vakit geçiriyoruz. Bu, oğlumla katıldığımız ilk kamp deneyimi oldu ve ikimiz de çok memnun kaldık” diyerek memnuniyetini ifade etti.Etkinliği değerlendiren Mehmet Çetintaş da şunları kaydetti: “Çocuğumla birlikte geçirdiğimiz en güzel etkinliklerden biri oluyor. Açıkçası bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği etkinlikleri her zaman çok beğeniyoruz. Bu kamp da çocukların gelişimi ve sosyalleşmesi açısından çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”