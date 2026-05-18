Belediye ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında gerekli tüm düzenlemeleri yaparken, bayram süresince sahada aktif görev alacak ekiplerin planlamaları da tamamlandı.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Satış Noktası’nın, Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi güneyinde hizmet vereceği belirtildi. Vatandaşların kurbanlık alışverişlerini daha düzenli ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri adına alanda gerekli altyapı ve temizlik çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı temizlikve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdiği belirtilirken, bayram süresince oluşabilecek çevresel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla nöbetçi ekiplerin de görev başında olacağı kaydedildi.

Öte yandan Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Ekiplerin, hem kurban satış alanında hem de ilçe genelinde denetimlerini sürdüreceği, vatandaşların huzurunu bozabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara hijyen kuralları konusunda da önemli hatırlatmalarda bulunuldu. Kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen kesim alanlarında yapılması gerektiği vurgulanırken, cadde, sokak, park ve ortak kullanım alanlarında kurban kesimine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca kurban atıklarının çevre ve halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde usulüne uygun olarak bertaraf edilmesi gerektiği ifade edilerek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermeleri istendi. Belediye ekiplerinin bayram boyunca sahada aktif şekilde görev yapacağı belirtilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirebilecekleri kaydedildi.