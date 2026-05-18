Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. Mesajında gençliğin önemine dikkat çeken Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak gençliğe yönelik çalışmalara önem verdiklerini ve genç dostu belediye hedefiyle çalıştıklarını anlattı.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“19 Mayıs, 106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı tarihimizin en anlamlı günlerinden bir tanesidir. Milletimizin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adım olan 19 Mayıs’ın bir diğer anlamı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk gençliğine armağan etmesidir. Gençliğimiz, istikbalimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. 107 yıl önce Samsun’da yakılan meşaleyi, 106 yıl önce 12 Şubat’ta da Kahramanmaraşlı gençlerimiz aynı kararlılık ve gururla taşımıştır. İstiklal ve istikbal mücadelesinin başkenti Kahramanmaraş’ımızdan belirtmek isterim ki gençlerimiz, bu milli duruşu her zaman göstermeye hazırdır.

“Onikişubat’ımızı gençliğimizle inşa ve ihya edeceğiz”

Bu anlamda Onikişubat Belediyesi olarak gençlerimize yönelik çalışmalara ağırlık veriyor, belediyemizin genç dostu olmasını hedefliyoruz. Bizler, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz; kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Bu vesileyle gençlik çalışmalarımız hakkında bilgi verecek olursak, önümüzdeki hafta açılışını gerçekleştireceğimiz Kale Mahallemizdeki Gençlik Merkezimiz ile gençlerimize modern, güvenli ve donanımlı bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Bununla birlikte kısa süre içerisinde tamamlayacağımız Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizdeki dev Gençlik Merkezi ve Üniversite Hazırlık Kursumuz ile gençlerimizin eğitim hayatına güçlü destek sunacağız. Bilgi ve Kültür Evlerimizde çocuklarımız ve gençlerimiz hem öğreniyor hem gelişiyor. Yüzme havuzlarımız, spor tesislerimiz ve sosyal yaşam alanlarımızla gençlerimizin her alanda yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biz gençliğe yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki yarınımız, bugünün gençlerinin elindedir ve onların eğitimleri, donanımları için elimizden geleni yapacağız. Siz gençlerimizin de üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. ” dedi.

Başkan Toptaş, gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde; vatanını seven, değerlerine sahip çıkan, donanımlı ve güçlü bir nesil yetişmesi en büyük temennimizdir. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.