Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dönem Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevinde bulunan merhum Hacı Ali Özal için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Fırat Görgel yayımladığı mesajında, “1984-1989 yılları arasında şehrimize belediye başkanı olarak hizmet eden, Kahramanmaraş’ımıza önemli eserler kazandıran Hacı Ali Özal ağabeyin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.Merhum Hacı Ali Özal’ın cenazesi, 19 Mayıs Salı günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı’na defnedilecek.