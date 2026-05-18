12 Eylül Darbesi’nin ardından gerçekleştirilen ilk mahallî seçimlerde ANAP’tan başkan seçilen Özal’ın vefatı, sevenlerini ve siyasi çevreleri yasa boğdu.

Merhum Özal’ın yarın Öğle namazını müteakiben Kahramanmaraş Ulu Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından, naaşı Şeyhadil Mezarlığı 4 Nolu Kapı Şehitlik Kapısı’nda toprağa verilecek. Taziyeler ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Tanrıverdi Taziye Evi’nde kabul edilecek.

Aslen Akçakoyunlu Mahallesi’nden olan ve Rasim Özdenören Mahallesi’nde ikamet eden Hacı Ali Özal, merhum Hacı Ahmet Özal’ın oğlu, merhum Hacı Mehmet Turna’nın damadıydı. Aynı zamanda Mehmet Özal’ın kardeşi olan merhum, Adnan Aydın, Ali Emiroğlu, Seyit Nebati ve Burak Arıkan’ın kayınpederiydi.

Kentte uzun yıllar belediye başkanlığı görevini yürüten ve halkın gönlünde taht kuran Hacı Ali Özal için yarın öğle namazına müteakip helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenleri ve yakınları, cenaze namazı öncesinde Ulu Cami’de bir araya gelecek.