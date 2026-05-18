Gençlerin düşüncelerini özgüvenle ifade etmelerine, hitabet becerilerini geliştirmelerine ve toplumsal konulara duyarlılıkla yaklaşmalarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje, il finaliyle önemli bir heyecana sahne oldu. İl genelinden finale kalan 16 lise öğrencisi, belirlenen konular üzerine hazırladıkları konuşmaları kürsüden katılımcılarla paylaştı.

16 ÖĞRENCİ KÜRSÜDE FİKİRLERİNİ ÖZGÜVENLE İFADE ETTİ

Final programında sahne alan öğrenciler, konuşma yetenekleri, konuya hâkimiyetleri ve toplumsal meselelere yönelik duyarlılıklarıyla dikkat çekti. Gençlerin kürsüde sergilediği özgüven ve etkili hitabet, salonda bulunan protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, gençlerin kendilerini ifade edebilmesinin ve fikirlerini cesaretle ortaya koyabilmesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Akpınar, Gençler Kürsüde Projesi’nin yalnızca bir yarışma olmadığını, aynı zamanda gençlerin özgüvenini artıran, düşünce dünyalarını geliştiren ve onları geleceğe daha güçlü hazırlayan önemli bir eğitim ve kültür çalışması olduğunu ifade etti.

Başkan Akpınar, konuşmasında gençlerin sahnede yer almasının kıymetine dikkat çekerek, “Bugün kürsünün sahibi gençlerimizdir. Bu proje, gençlerimizin kendilerini ifade edebilmeleri, düşüncelerini açık ve özgüvenli bir şekilde ortaya koyabilmeleri açısından son derece önemlidir. Gençlerimizin yaşadığı şehrin, ülkesinin ve insanlığın sorumluluğunu bilen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefidir.” mesajını verdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Final programının sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Kazancı, yarışmada birinci olarak 50 bin TL ödül ve bisiklet kazandı.

Afşin Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Akay, ikinci olarak 30 bin TL ödül ve bisikletin sahibi olurken; Afşin Fen Lisesi öğrencisi Reyyan Ceren Belli ise üçüncü olarak 20 bin TL ödül ve bisikletle ödüllendirildi.

GENÇLERİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Gençlerin sahnedeki performansları, hitabet gücü ve konulara yaklaşımı, programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İl finali boyunca öğrencilerin sergilediği özgüven, projenin gençler üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Fikir Atölyesi Düşünce Derneği iş birliğiyle yürütülen projenin, gençlerin kendilerini ifade edebilen, düşünen, sorgulayan ve toplumsal değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Program, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Programa; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Türkoğlu 1 Nolu Cezaevi Müdürü MikayilMahmat, Türkoğlu 2 Nolu Cezaevi Müdürü Nadim Çimen, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt, Afşin İlçe Millî Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Dulkadiroğlu İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Kadir Bozlak, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Cafer Azaklı, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru, Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us, Teksif Sendika Bölge Başkanı Bünyamin Argama, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut, il protokolü üyeleri, basın mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.