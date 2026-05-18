Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çeşitli programlara katılmak üzere şehre gelen 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal’ı makamında ağırladı.

Ziyarette, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de yer aldı.Gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Başkan Fırat Görgel, şehir genelinde devam eden altyapı, üstyapı, ulaşım, sosyal donatı ve yaşam alanlarına ilişkin yatırımlar hakkında Mahir Ünal’a bilgiler aktardı. Özellikle deprem sonrası süreçte yürütülen çalışmaların geldiği son aşama, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen projeler değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca, Kahramanmaraş’ın geleceğine yönelik planlanan yatırımlar, sosyal belediyecilik uygulamaları ve şehrin kültürel kimliğini güçlendirecek projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Şehrin yeniden ayağa kaldırılması noktasında merkezi hükümet ve yerel yönetim iş birliğinin önemine dikkat çekilen görüşmede, Kahramanmaraş’ın her alanda daha güçlü bir yapıya kavuşması için sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

“Ziyaretleri ve Destekleri İçin Sayın Mahir Ünal’a Teşekkür Ediyorum”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın yeniden inşa ve ihyası noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını titizlikle takip ediyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz.Bugün de 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanımız ve AK Parti MKYK Üyemiz Sayın Mahir Ünal’ı belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kendilerine şehir genelinde yürüttüğümüz çalışmalar ve planladığımız yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler sunduk.Deprem sonrası süreçte devletimizin güçlü desteğiyle Kahramanmaraş’ımızın her alanda yeniden ayağa kalkması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altyapıdan ulaşıma, sosyal yaşam alanlarından kültür ve gençlik yatırımlarına kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçiriyoruz.Şehrimizin geleceğini ortak akıl, istişare kültürü ve güçlü iş birlikleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.