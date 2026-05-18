25 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yenilenecek parklar, yeniden Göksunluların buluşma noktası olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürürken, Göksun’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı iki önemli parkta kapsamlı yenileme çalışması başlattı. İlçe merkezinde bulunan Cevher Dudayev ve Köroğlu parkları, gerçekleştirilecek modernizasyon çalışmalarıyla daha konforlu, güvenli ve işlevsel sosyal yaşam alanlarına dönüştürülecek.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında her iki park da baştan sona yenilenerek Göksunluların hizmetine yeniden sunulacak. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından geçici konaklama alanı olarak kullanılan ve bu süreçte çeşitli deformasyonların oluştuğu parklar, kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçirilecek.

25 Milyon TL’lik Yatırım

Toplam 25 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında parkların fiziki altyapısı güçlendirilirken, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek yeni sosyal donatı alanları da oluşturulacak. Çalışmalar çerçevesinde modern çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanları ile peyzaj düzenlemeleri hayata geçirilecek.Her yaştan vatandaşın güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebileceği şekilde planlanan projeyle, parkların hem estetik görünümü iyileştirilecek hem de kullanım kapasitesi artırılacak.

Göksunlular İçin Yeni Sosyal Yaşam Alanları

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cevher Dudayev ve Köroğlu parklarının, Göksun’un sosyal hayatına yeniden canlılık kazandırması hedefleniyor. Doğayla iç içe yapısı, modern oyun ve spor alanları ile dikkat çekecek parklar; ailelerin, çocukların ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları olarak hizmet verecek.Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve sosyal alan yatırımlarının önemli bir parçası olan proje, Göksun’un yaşam kalitesine de önemli katkı sağlayacak.