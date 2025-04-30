Sağlı sollu yerleştirilen konteynırlar, hem kaldırımları hem de yolları işgal etmiş durumda.

Yayaların kaldırımı kullanması imkânsız hale geldi! Vatandaşlar, araç trafiğinin yoğun olduğu dar yollarda yürümeye zorlanıyor. Karşılıklı iki TIR’ın geçemeyecek kadar daralan bu alanda her an bir facia yaşanabilir!

76C2B19F C1A5 454B B630 5E7D3F5D85Cc

Vatandaşlar isyanda!
Seslerini duyurmak isteyen bölge sakinleri, başta Dulkadiroğlu Belediyesi olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ediyor.

“İşgal edilen kaldırımlar bizim hakkımız, gasp ediliyor!
Yetkililer daha neyi bekliyor?”
diyerek tepkilerini dile getiren vatandaşlar, ilgili firmaya yasal yaptırımların uygulanmasını ve halkın can güvenliğinin derhal sağlanmasını talep ediyor.

Onikişubat Belediyesi,Mağralı Mahallesi’ndeki yol tahribatlarını gideriyor!
Onikişubat Belediyesi,Mağralı Mahallesi’ndeki yol tahribatlarını gideriyor!
İçeriği Görüntüle

Açık çağrıdır:
Bu sorumsuzluğa göz yuman her yetkili, doğabilecek olumsuzluklardan sorumludur.
Belediye göreve! Denetim birimleri göreve! İnsan hayatı için bir adım atın!