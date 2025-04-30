Sağlı sollu yerleştirilen konteynırlar, hem kaldırımları hem de yolları işgal etmiş durumda.

Yayaların kaldırımı kullanması imkânsız hale geldi! Vatandaşlar, araç trafiğinin yoğun olduğu dar yollarda yürümeye zorlanıyor. Karşılıklı iki TIR’ın geçemeyecek kadar daralan bu alanda her an bir facia yaşanabilir!

Vatandaşlar isyanda!

Seslerini duyurmak isteyen bölge sakinleri, başta Dulkadiroğlu Belediyesi olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ediyor.

“İşgal edilen kaldırımlar bizim hakkımız, gasp ediliyor!

Yetkililer daha neyi bekliyor?”

diyerek tepkilerini dile getiren vatandaşlar, ilgili firmaya yasal yaptırımların uygulanmasını ve halkın can güvenliğinin derhal sağlanmasını talep ediyor.

Açık çağrıdır:

Bu sorumsuzluğa göz yuman her yetkili, doğabilecek olumsuzluklardan sorumludur.

Belediye göreve! Denetim birimleri göreve! İnsan hayatı için bir adım atın!