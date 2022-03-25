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ABD, Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderecek

ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için bu yıl ilave 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlayacak.

ABD, Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderecek

ABD, Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderecek

ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için bu yıl ilave 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlayacak.

25 Mart 2022 Cuma 18:36
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ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Brüksel'deki Büyükelçilik binasında basına açıklamalarda bulundu.

ABD ve AB'nin Rusya'ya enerjide olan bağımlılığı düşürmek üzere bir araya geldiğini belirten Biden, "Bu hedefe yönelik ortak bir strateji üzerinde anlaştık." dedi.

Biden, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını vurgulayan Biden, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını olabildiğince çabuk azaltmasına yardım edeceklerini anlattı.

Biden, "ABD, uluslararası ortaklarla birlikte, bu yıl Avrupa için ilave 15 milyar metreküp LNG sağlamak için çalışacak." diye konuştu.

ABD'nin 2030 yılına kadar da AB pazarına yıllık 50 milyar metreküp ek LNG sağlamak üzere iş birliği yapacağına işaret eden Biden, AB Komisyonu'nun kıtadaki doğal gaz altyapı ve depolamasını geliştirmek için üye ülkelerle çalışacağını anlattı.

Transatlantik veri anlaşması

Biden, "AB ile aramızda öngörülebilir ve güvenilir veri akışlarını mümkün kılacak yeni bir transatlantik veri akışları çerçevesi üzerinde prensipte bir anlaşma sağladık." dedi.

Anlaşmanın vatandaşların veri güvenliğini sağlayacağını ve veri mahremiyetini koruyacağını anlatan Biden, "Bu yeni veri koruma çerçevesi büyüme ve inovasyonu destekleyecek, firmalara yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rus gazının 3'te 1'inin yerini alacak

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini belirtti.

Avrupa'nın enerji arzını Rusya'dan güvenli tedarikçilere doğru çeşitlenmek istediklerini belirten von der Leyen, "ABD'nin bu yıl AB'ye az 15 milyar metreküp LNG sağlama taahhüdü bu yönde büyük bir adımdır." dedi.

Söz konusu miktarın Avrupa'nın Rusya'dan tedarik ettiği LNG yerine geçeceğini vurgulayan von der Leyen, ayrıca ABD'nin Avrupa'ya 2030 yılına kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG arz edeceğini anlattı.

Von der Leyen, 50 milyar metreküp gazın Rus gazının 3'te1'inin yerini alacağını anımsatarak, "Şimdi doğru yoldayız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "ABD ile transatlantik veri akışı için yeni bir çerçeve üzerinde prensipte anlaşmaya vardığımız için de çok memnunum." diye konuştu.

ABD, geçen yıl AB'ye yaklaşık 22 milyar metreküp doğal gaz göndermişti.

AB'nin doğal gaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40'la Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmişti.

AB ülkeleri, Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.

ABD Başkanı Biden, NATO, G7 ve AB zirveleri için Brüksel'de bulunuyor.

Ayrıca, bugün yapılan AB Liderler Zirvesi'nde doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulması ve ortak doğal gaz tedariki konularında kararlar alınması bekleniyor.

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ABDAvrupaya Daha Fazla Doğal Gaz Gönderecek
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