Akaryakıt zammı ülkeyi yangın yerine çevirdi!

Devlet Başkanı Cortizo'nun ekonomi politikalarına tepki gösteren çok sayıda sendika temsilcisi, ana yollarda barikatlar kurup bazı noktaları ateşe verirken, polis göstericilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Orta Amerika ülkesi Panama'da, sokaklara çıkan binlerce kişi yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti. Bölge basınındaki habere göre, Devlet Başkanı Laurentino Cortizo'nun ekonomi politikalarına tepki gösteren çok sayıda sendika temsilcisi, akaryakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına tepki gösterdi.

ANA YOLLARDA BARİKATLAR KURULDU

Başkent Panama başta olmak üzere Santiago de Veraguas, Chiriqui ve Colon'de eylem düzenleyen gruplar, ana yollarda barikat kurdu.

ÜCRETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORLAR

Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği gruplar, güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi. Tek Ulusal İşçi Sendikasından yapılan açıklamada, Cortizo kabinesi eleştirilerek, hayat pahalılığının yanı sıra eğitim ve sağlık sektöründeki ücretlerin iyileştirilmesi yönünde talepte bulunuldu.

AKARYAKIT FİYATLARI YÜZDE 47 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Panamalılar, 28 Haziran'dan bu yana protesto ettiği hükümetle henüz ortak bir anlaşma sağlayamadı. Ülkede akaryakıt fiyatları ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında artış gösterdi.