Bayraktar SİHA'nın Rus Konvoyunu İmha Ettiği Görüntü Ukraynalıları Bile Şaşırttı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri harekatta 4. güne girilirken, Rus ordusunun Harkov kentine girmeye çalıştığı ve bölgeden silah ve patlama seslerinin geldiği kaydedildi.

SAVAŞ HATTINDAN GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

Rusya-Ukrayna savaş hattından gelen sıcak görüntülere ise neredeyse her dakika yenileri eklenmeye devam ediyor.

"RUS ORDUSUNA AİT KONVOY BAYRAKTAR TB2 İLE VURULDU"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin! " sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyunun Bayraktar TB-2 ile vurulduğu iddia edildi.