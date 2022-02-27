Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kervancıoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı
Kervancıoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı
Büyükşehir Akademi’de Eğitimler Başladı
Büyükşehir Akademi’de Eğitimler Başladı
Gürültü eylem planı için son aşama
Gürültü eylem planı için son...
Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek

Bayraktar SİHA'nın Rus Konvoyunu İmha Ettiği Görüntü Ukraynalıları Bile Şaşırttı

Rus ordusunun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri harekatta 4. güne girildi. Savaş hattından her saniye yeni bir görüntü servis edilirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video ise büyük ses getirdi. Rus ordusuna ait işgal konvoyunun Bayraktar TB-2 ile vurulma anı görüntülerini paylaşan Bakanlık, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" ifadesini kullandı.

Bayraktar SİHA'nın Rus Konvoyunu İmha Ettiği Görüntü Ukraynalıları Bile Şaşırttı

Bayraktar SİHA'nın Rus Konvoyunu İmha Ettiği Görüntü Ukraynalıları Bile Şaşırttı

Rus ordusunun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri harekatta 4. güne girildi. Savaş hattından her saniye yeni bir görüntü servis edilirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video ise büyük ses getirdi. Rus ordusuna ait işgal konvoyunun Bayraktar TB-2 ile vurulma anı görüntülerini paylaşan Bakanlık, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" ifadesini kullandı.

27 Şubat 2022 Pazar 16:58
banner459

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri harekatta 4. güne girilirken, Rus ordusunun Harkov kentine girmeye çalıştığı ve bölgeden silah ve patlama seslerinin geldiği kaydedildi.

SAVAŞ HATTINDAN GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

Rusya-Ukrayna savaş hattından gelen sıcak görüntülere ise neredeyse her dakika yenileri eklenmeye devam ediyor.

"RUS ORDUSUNA AİT KONVOY BAYRAKTAR TB2 İLE VURULDU"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin! " sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyunun Bayraktar TB-2 ile vurulduğu iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Bayraktar SİHAnın Rus Konvoyunu İmha Ettiği Görüntü Ukraynalıları Bile Şaşırttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeçenler Ruslar için savaşacak!
Çeçenler Ruslar için savaşacak!
Ukrayna'dan büyük kaçış başladı!
Ukrayna'dan büyük kaçış başladı!
Ukrayna-Rusya savaşı resmen başladı!
Ukrayna-Rusya savaşı resmen başladı!
Ukrayna seferberlik ilan etti
Ukrayna seferberlik ilan etti
New York Times: Müslümanlar Fransa'yı Sessizce Terk Ediyor
New York Times: Müslümanlar Fransa'yı Sessizce Terk Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber