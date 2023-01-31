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Kahramanmaraş
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Çöl beyaza büründü, kara gömülen develer neye uğradığını şaşırdı

Özbekistan'da Sibirya'dan inen kuvvetli soğuk sebebiyle çöle kar yağdı. Her yerin beyaza büründüğü çölde çekilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde kar yağışı nedeniyle develerin yaşadığı şaşkınlık gözler önüne serildi.

Çöl beyaza büründü, kara gömülen develer neye uğradığını şaşırdı

Çöl beyaza büründü, kara gömülen develer neye uğradığını şaşırdı

Özbekistan'da Sibirya'dan inen kuvvetli soğuk sebebiyle çöle kar yağdı. Her yerin beyaza büründüğü çölde çekilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde kar yağışı nedeniyle develerin yaşadığı şaşkınlık gözler önüne serildi.

31 Ocak 2023 Salı 14:37

Değişen iklim şartları doğayı birlikte paylaştığımız diğer canlıları da olumsuz etkiliyor. Bunun son örneğini Özbekistan'da gördük.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ülkenin çöl bölgesinde, Sibirya'dan inen kuvvetli soğuk ve kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede çöl beyaz örtüyle kaplanırken, video ile kayıt altına alınan görüntüler ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

DEVELER DE ŞAŞIRDI

Bölgeden servis edilen görüntülerde, kar yağışı nedeniyle karlara saplanan develerin yaşadığı şaşkınlık gözler önüne serildi.

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Çöl Beyaza BüründüKara Gömülen Develer Neye Uğradığını şaşırdı
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