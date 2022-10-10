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Evin mutfağından hazine çıktı!

İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan bir ailenin evinin mutfağından 1610 ile 1727 yılları arasından kalma olduğu tahmin edilen altınlar çıktı. Altınlar, müzayede sonucunda 754.000 euroya satıldı.

Evin mutfağından hazine çıktı!

Evin mutfağından hazine çıktı!

İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan bir ailenin evinin mutfağından 1610 ile 1727 yılları arasından kalma olduğu tahmin edilen altınlar çıktı. Altınlar, müzayede sonucunda 754.000 euroya satıldı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:54

Yorkshire kentinde evlerinin mutfağını yenileme çalışması amacıyla kazan bir aile, hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı.

ALTIN ÇIKTI

Kazı sırasında evin mutfağının altından 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen çok sayıda altın sikke çıktı. Yapılan araştırma sonucunda altınların Baltık ticaretinde servet kazanan Hull'dan bir aile olan Fernley-Maisters'a ait olduğu öne sürüldü.

Altınların müzayedesi de kısa süre içerisinde yapıldı. Tarihi eser değerindeki altınlar, çetin bir pazarlık sonrasında 750 bin eurodan satıldı.

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Evin Mutfağından Hazine çıktı!
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