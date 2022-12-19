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Gemi battı! 31 asker kayıp

Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. 75 asker kurtarıldı, 31 kayıp askeri arama çalışmaları devam ediyor. Donanma Sözcüsü Pokkrong Monthatphalin yaptığı açıklamada geminin şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ve alabora olduğunu ifade etti.

Gemi battı! 31 asker kayıp

Gemi battı! 31 asker kayıp

Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. 75 asker kurtarıldı, 31 kayıp askeri arama çalışmaları devam ediyor. Donanma Sözcüsü Pokkrong Monthatphalin yaptığı açıklamada geminin şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ve alabora olduğunu ifade etti.

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:41

Tayland deyim yerindeyse felaketi yaşıyor. Donanmaya ait yüzlerce askerin bulunduğu savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı.

ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE ALABORA OLDU

Donanma Sözcüsü Pokkrong Monthatphalin vahim gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, geminin şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ve su alarak alabora olduğunu ifade ederken, 75 askerin kurtarıldığını ve kayıp 31 askeri arama çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA HELİKOPTERLER DE DESTEK VERİYOR

Kayıp denizcilerin bulunması için zamana karşı yarışı sürdüren ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı açıklandı.

DONANMADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Tayland Kraliyet Donanması'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta, bir grup askerin dairesel bir cankurtaran sandalında kurtarılmayı bekledikleri anlar yer aldı.

YETKİLİLERDEN FIRTINA UYARISI GELMİŞTİ

Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken, güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyordu. Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyordu.

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Gemi Battı! 31 Asker Kayıp
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