Kuzey Kore’de Squid Game İdamı

Güney Kore’nin komşusu ve ezeli düşmanı Kuzey Kore’de bir Squid Game idamı yaşanacak. Ülkeye yabancı kültürden bir eser sokmak yasak. Çin ziyaretinde diziyi kaydedip USB bellekleri içinde bazı öğrencilere dağıttığı iddia edilen bir öğrenciye kurşuna dizilerek idam cezası verildi.

DİZİDEKİ GİBİ!

Dizinin kopyalarını diğer öğrencilere ve halk içinden başka kişilere satan Kuzey Koreli lise öğrencisi dizinin içinde de olan kurşuna dizilerek öldürülme cezasına çarptırıldı.

Kuzey Koreli bir kolluk kuvveti kaynağı "Her şey geçen hafta bir lise öğrencisinin Güney Kore draması Squid Game'i içeren bir USB flash sürücü satın alması ve onu sınıftaki en iyi arkadaşlarından biriyle izlemesiyle başladı." dedi.

Squid Game dizisinin kopyasını satın alan bir öğrencinin ömür boyu hapis cezası aldığı, izleyen altı kişinin ise beş yıl ağır çalışma cezası aldığı bildirildi.