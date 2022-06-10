Otoyolda İşkence Görmüş 7 Kişinin Cesedi Bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aquismon kasabasındaki Valles Rioverde otoyolunda 7 kişinin cesedi bulundu. Olay yerine gelen savcılık yetkilileri, söz konusu kişilerin işkenceyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

ÖNCE İŞKENCE ETMİŞLER

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda bu kişilere önce işkence edildiği, ardından infazlarının gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Cesetlerin üzerine tehdit mesajları bırakan saldırganların, 7 kişiyi başka bir yerde öldürdükten sonra otoyola attığı değerlendiriliyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Meksika'da rakip çeteler arasında bu tarz hesaplaşmaların olduğu biliniyor.