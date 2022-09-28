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Restoran yangınında 17 kişi öldü!

Çin'in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken restoran sorumlusu ise gözaltına alındı.

Restoran yangınında 17 kişi öldü!

Restoran yangınında 17 kişi öldü!

Çin'in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken restoran sorumlusu ise gözaltına alındı.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:14

Çin'in kuzeydoğu kesimindeki Jilin eyaletinin Changchun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerel saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı.

RESTORAN SORUMLUSU GÖZALTINDA

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

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Restoran Yangınında 17 Kişi öldü!
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