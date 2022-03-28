Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi

Rusya ve Ukrayna Türkiye’de masaya oturuyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 33 gün geride kalırken, savaşın bu hafta kritik bir eşikten geçmesi bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna Türkiye’de masaya oturuyor

Rusya ve Ukrayna Türkiye’de masaya oturuyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 33 gün geride kalırken, savaşın bu hafta kritik bir eşikten geçmesi bekleniyor.

28 Mart 2022 Pazartesi 12:43
banner459

Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer bugün Türkiye'de başlaması beklenen müzakerelere hazırlanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kritik zirveye saatler kala şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında bugün Türkiye'de başlaması beklenen barış görüşmelerine saatler kala Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'NIN 3 TALEBİNE ONAY VEREBİLİRİZ"

Zelenski, şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY SAVAŞI RUSYA'NIN BAŞLATMIŞ OLMASI"

Moskova'nın bir süredir Ukrayna'dan istediği AB ve NATO'ya girmeme talebine şartların yerine getirilmesi durumunda sıcak bakılabileceğini söyleyen Zelenski, Rus gazetecilerle konuştu. Zelenski, "Güvenlik garantisi, tarafsızlık ve ülkemizin nükleer silahsız statüsü, biz bunlara hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya'nın başlatmış olması" ifadesini kullandı.

"AMACIM SAVAŞI OLABİLDİĞİ KADAR HIZLI BİR ŞEKİLDE BİTİRMEK"

Zelenski'nin Rusça konuştuğu röportaj, Rus denetleme kurulu tarafından engellenmeye çalışıldı. Gazeteciler hakkında soruşturma başlatılması da gündemde olurken, Zelenski amacının savaşı olabildiği kadar hızlı bir şekilde bitirmek ve Rusya güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını sağlamak olduğunu da vurguladı.

"SAVAŞIN 3. GÜNÜNDE KİEV'DE ZAFER KAZANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORLARDI"

Sözcü'nün haberine göre Zelenski röportajda, "Rusya liderinin Ukrayna'nın savaşı yüzde 99.9 çiçekler ve gülücüklerle beklediğini düşünüyorum. Savaşın üçüncü ya da dördüncü gününde Kiev'de zafer kazanacaklarını düşünüyorlardı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ve Ukrayna Türkiye’de Masaya Oturuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderecek
ABD, Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderecek
Ukraynalı mültecileri evine alana 6.700 TL verilecek
Ukraynalı mültecileri evine alana 6.700 TL verilecek
Hindistan Pakistan'ı Vurdu, 'Yanlışlık Oldu' Dedi
Hindistan Pakistan'ı Vurdu, 'Yanlışlık Oldu' Dedi
Maç vahşete dönüştü!
Maç vahşete dönüştü!
Ukrayna-rusya savaşında 6. Gün! Müzakerelerden sonuç çıkmadı, çatışmalar devam ediyor
Ukrayna-rusya savaşında 6. Gün! Müzakerelerden sonuç çıkmadı, çatışmalar devam ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber