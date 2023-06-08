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Türkiye’ye deprem yardımı toplandı, markette satıldı! Ülke karıştı!

Meksika’dan Türkiye’ye yapılan deprem yardımlarının yerel marketlere satıldığının ortaya çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Türkiye’ye deprem yardımı toplandı, markette satıldı! Ülke karıştı!

Türkiye’ye deprem yardımı toplandı, markette satıldı! Ülke karıştı!

Meksika’dan Türkiye’ye yapılan deprem yardımlarının yerel marketlere satıldığının ortaya çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı.

08 Haziran 2023 Perşembe 12:50

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremleri sonrası tüm dünyadan depremzedelere destek yağarken Meksika'da ortaya çıkan yardım skandalı ülke siyasetinde büyük tartışma yarattı.

Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira, başkent Mexico City'de belediyenin çağrısıyla depremzedeler için toplanan yardımların bir bölümünün Türkiye'ye asla gönderilmediğini ortaya çıkardı. Cerdeira, yardımları izlemek için bir tuvalet kağıdı ve pirinç paketine ayrı ayrı takip cihazı yerleştirdi.

Gazeteci, 100 bini aşkın takipçisi bulunan YouTube hesabından elde ettiği çarpıcı sonucu paylaştı. Buna göre iki paket Mexico City'de deprem için halktan gelen yardımların toplandığı bir alanda bekletildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek yerine kentteki yerel marketlere satıldı.

DEPREM YARDIMI MARKETTEN ÇIKTI

Meksika hükümeti, yardımlarla ilgili şeffaflık talepleri üzerine 30 ton malzemenin Türkiye'ye gönderilmek üzere Savunma Bakanlığı'na ait hangara götürüldüğünü açıklamıştı, ancak Cerdeira takip cihazı yardımıyla tuvalet kağıdı ve pirinçlerin peşine düştü.

Tuvalet kağıdını Mexico City'deki yerel bir markette bulan Cerdeira, pirinç paketine de bir okulda kurulan gıda bankasında ulaştı.

Tuvalet kağıdını satan marketin sahibi, paketi gençlerden satın aldığını söyledi.

HÜKÜMETTEN SAVUNMA: HEPSİ KAYIT ALTINA ALINDI

Sosyal medyada büyük tartışma yaratan olay Meksika'da büyük ses getirirken hükümet soruşturma başlattı. Mexico City Eyelet Başkanı Martí Batres Guadarrama, sosyal medyada paylaştığı videoda Türkiye'deki deprem sonrası halka için çağrı yaptıklarını ve gelen malzemelerin Savunma Bakanlığına teslim edildiğini belirtti. Guadarrama, toplanan yardımların Türkiye'ye gönderildiğine emin olduğunu söyledi.

Meksikalı yetkililer ise yardımlarla ilgili belli bir tarih süresi olduğunu, uluslararası kurallara uyan yardımların tümünün kayıt atına alındığını söyledi.

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