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Ukraynalı mültecileri evine alana 6.700 TL verilecek

İngiltere'de Ukrayna'dan kaçan mülteciler için başlatılan kampanyanın detayları ortaya çıktı.

Ukraynalı mültecileri evine alana 6.700 TL verilecek

Ukraynalı mültecileri evine alana 6.700 TL verilecek

İngiltere'de Ukrayna'dan kaçan mülteciler için başlatılan kampanyanın detayları ortaya çıktı.

13 Mart 2022 Pazar 11:27
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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna savaşından kaçan mülteciler İngiltere’de günden oldu…

İngiltere’de Ukrayna’dan kaçan mültecileri evlerine almak isteyenlere yapılacak yardımın detayları ortaya çıktı. İngiltere’de evlerindeki bir odayı Ukraynalı mültecilere açanlara ayda 350 pound (yaklaşık 6.700 TL) destek sağlanacağı belirtildi.

Savaşın başlamasından beri yaklaşık 2.4 milyon insanın ülkeden kaçtığı aktarıldı. Ukraynalıların minimum 6 ay kalabileceği duyurulurken, bu bütçenin ise sponsorlardan ve bağışçılardan geleceği kaydedildi. Bu tür bir ödeme sisteminin dünya üzerinde bir ilk olduğu da kaydedildi.

Mülteci ve ev sahibinin birbirlerini sosyal medya ya da tanıdıklar aracılığıyla bulması beklenirken daha sonra yasal başvuru yapılacağı da belirtildi.

“OLİGARKLARIN EVLERİNE EL KONULSUN”

Öte yandan İngiltere’de üst düzey yetkililer Putin’e yakın oligarklara ait lüks ev ve malikanelere el konulmasını gündeme getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kabinesinde görevli Michael Gove, “Putin’e yakın olanlara ceza vermek adına onların malikanelerine el koyalım” dedi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde bu adım ile birlikte Putin’e ve Rusya’ya gözdağı verileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Ukraynalı Mültecileri Evine Alana 6.700 TL Verilecek
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