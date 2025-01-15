Dursun Nar, 2021 yılında Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine atanmıştı. Üç yıl boyunca görevde kalan Nar, ildeki Ülkü Ocakları faaliyetlerini yürütmüş ve görev süresi sonunda başkanlık görevini Ali Rıza Gedemenli’ye devretmişti.

Nar, devir tesliminin ardından Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi olarak atandı ve yeni görevine başladı.

Yeni Görev: Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticiliği

Bayrak devir tesliminin ardından, Dursun Nar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kararıyla Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi olarak görevlendirildi.

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Dursun Nar, “Ülkü Ocakları’nın başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Kahramanmaraş’taki görev süresinde teşkilatın faaliyetlerine katkıda bulunan Nar, yeni göreviyle Ülkü Ocakları’nın genel politikalarına katkı sağlamaya devam edecek.