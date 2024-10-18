19 Ekim Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki 46 e-Sınav salonunda gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (e-YDS) 5 bin 156 aday katılacak. Sınavda, emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev alacak. Sınav, saat 13.45’te başlayıp 16.45’te sona erecek.

Adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecekken, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Bu önlem, adayların kimlik sorunları yaşamalarını engellemek amacıyla alındı.