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Bakan Selçuk'tan son dakika KPSS tercihleri açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS 2021/1 ve 2021/2 tercih başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'tan son dakika KPSS tercihleri açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika KPSS tercihleri açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS 2021/1 ve 2021/2 tercih başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:01
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Bakan Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takvimini duyururken, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek." ifadelerini kullandı. 2021 KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları ise belirtilen tarih aralığında ÖSYM tarafından paylaşılacak.

KPSS tercihleri ve yerleştirme süreci hakkında son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Kamu Perosneli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimi hakkında yazılı açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek." dedi.

KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Selçuk, son dakika açıklamasında şunları kaydetti:

"Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak."

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Bakan Selçuktan Son Dakika KPSS Tercihleri Açıklaması
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