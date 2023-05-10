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Deprem bölgesindeki üniversitelere yüzde 25 ek kontenjan geliyor!

YKS ek kontenjan kimlere verilecek, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Adana'da yaptığı değerlendirmede depremzede öğrencilere yüzde 25 oranında ek kontenjan müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 bin 560 öğrencinin bu durumdan faydalanacağını belirtti.

Deprem bölgesindeki üniversitelere yüzde 25 ek kontenjan geliyor!

Deprem bölgesindeki üniversitelere yüzde 25 ek kontenjan geliyor!

YKS ek kontenjan kimlere verilecek, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Adana'da yaptığı değerlendirmede depremzede öğrencilere yüzde 25 oranında ek kontenjan müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 bin 560 öğrencinin bu durumdan faydalanacağını belirtti.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:09

2023 üniversite ek kontenjan hangi üniversitelerde sorusu son açıklama sonrası gündemin öne çıkan konularından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. "Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE EK KONTENJAN KİMLERE VERİLECEK?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği mitinge katıldı. Lise öğrencileri için müjde vereceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Deprem bölgesindeki lise öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 dışında ayrı bir kontenjan ayıracağız.

HANGİ ÜNİVERSİTELER EK KONTENJAN AYIRACAK?

Bu öğrencilerimiz, ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimiz için birer kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimizin yararlanacağı bu kararların 2023- 2024 eğitim- öğretim yılında üniversiteye yerleşecek. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

YKS DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı YKS'yi Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacağız. Bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talep vardı, bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sınav yeri tercih sayısını 2'den 5'e çıkardık. Kişi istediği 5 ili yazabilecek. Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var. Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda, bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz."

ÖSYM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın çok fazla olması ve ayakta kalan yapıların can güvenliği zafiyeti oluşturabilme ihtimali sebebiyle deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmaması yönünde karar almıştı.

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Deprem Bölgesindeki üniversitelere Yüzde 25 Ek Kontenjan Geliyor!
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