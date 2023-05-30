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Gri Koç, Öğrencilere Birbirinden Değerli Bilgiler Aktardı

Büyükşehir Belediyesi, Gri Koç’un katılımıyla ‘Birlikte Başaracağız’ konulu eğitim semineri düzenledi. NFK Kültür Merkezi’nde gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte Gri Koç, sınava hazırlanan öğrencilere birbirinden değerli bilgiler aktardı.

Gri Koç, Öğrencilere Birbirinden Değerli Bilgiler Aktardı

Gri Koç, Öğrencilere Birbirinden Değerli Bilgiler Aktardı

Büyükşehir Belediyesi, Gri Koç’un katılımıyla ‘Birlikte Başaracağız’ konulu eğitim semineri düzenledi. NFK Kültür Merkezi’nde gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte Gri Koç, sınava hazırlanan öğrencilere birbirinden değerli bilgiler aktardı.

30 Mayıs 2023 Salı 09:22

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdürürken bir yandan da sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.Konferansları, yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç olarak bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun katılımıyla ‘Birlikte Başaracağız’ konulu eğitim semineri düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün de katılımıyla gerçekleştirilen konferansa gençler yoğun ilgi gösterdi. Gri Koç, salonu tıklım tıklım dolduran gençlere; özellikle deprem sonrası sınavlara hazırlık süreci, kişisel gelişim, stresi azaltma, verimli ders çalışma ve zamanın verimli değerlendirilmesi gibi pek çok konudabirbirinden değerli bilgiler aktardı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Müftüoğlu, katılımcılarla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonrası katılımcılara dondurma ikramında bulunuldu. Etkinliğin çok verimli olduğunu belirten gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gökhan Müftüoğlu’na teşekkür etti.

Gençlere Yönelik Etkinlikler Devam Ediyor

Etkinlikte konuşan Başkan Güngör, “Lise ve üniversiteye geçiş sınavlarının yaklaştığı bu günlerde öğrencilerimizin sınavlara yönelik moral ve motivasyonunu artırmak için Gökhan Müftüoğlu hocamızın katılımıyla bu etkinliği düzenledik. Davetimize icabet eden hocamıza da teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile öğrencilerimize yönelik şehir geneli deneme sınavları düzenledik. Çeşitli etkinliklerde öğrencilerimizle bir araya geldik. Gençlerimize yönelik etkinliklerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Sınava Hazırlanan Öğrencilere Destek İçin Buradayım”

Seminer öncesi açıklamalarda bulunan Gökhan Müftüoğlu, “Kahramanmaraş’a depremden önce de iki defa gelmiştim. Çok güzel bir enerjiyle etkinliğimizi gerçekleştirmiştik. Yine salon çok kalabalık. Sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak için buradayım. Sınava son iki hafta kaldı. Son düzlükte neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz. İnşallah gençler için çok faydalı bir seminer olacak” cümlelerini kaydetti.

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