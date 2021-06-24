Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki protokol

İl Millî Eğitim Müdürlüğü M. Sait Kırmacı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş, projeye dâhil edilen okullarımızın yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Protokol kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında “Komşuluk Mazi Olmasın“ konulu resim, şiir, kompozisyon yarışması ile “Sevgili Günlüğüm” adlı projeler yürütülecek. 4 lise ve 2 ortaokuldan toplam 179 öğrencimizin katılımcı olarak yer alacağı projelerdeki temel hedefler ise ortaokul ve lise öğrencilerimizin okuma yazma alışkanlıklarını artırmak, kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve günlük yazma gibi alışkanlıkları geri kazandırmak ve komşuluk kültürümüzün yaşatılmasına katkı sağlamaktır.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Bugün çok önemsediğimiz bir projenin protokolünü yapmak üzere buradayız. Bizler ilk emri ‘oku’ olan bir inancın mensuplarıyız, okumanın faziletini anlatıyoruz. Bir harf öğretene 40 yıl köle olunacak kadar eğitime ve eğitimciye değer veren bir inancın mensuplarıyız. Okuduklarımız kadar da yazdıklarımız da önemlidir, yazmamız gerekenler de önemli. Çok okuyan, çok yazan olmamız lazım.” diye konuştu.

Yazma kültürünü ve alışkanlıklarını teşvik etmek gerektiğini ifade eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Özellikle öğrencilerimizin bugününü yazıp yarına ışık tutacak olan kendi hayatını, kendi gözlemlerini, anın gerçeklerini yazmasına fırsat oluşturacak bir çalışmanın başlangıcı olsun diye ‘Sevgili Günlüğüm’ adlı projeyi faaliyete başlatıyoruz. Çok kıymetli bir işin başlangıcını yapmış olacağız. Bu projeye sahip çıkan, sponsor olan ve projeyi bu şekilde bize takdim edip de protokol yapmak için bu noktaya kadar getirenlere ve sponsor olan firmamıza ile yetkililerine çok teşekkür ederim.” diyerek sözlerini noktaladı.

Proje ortağı HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş ise, “Bu projeye destek olmak adına bizlere her türlü kolaylığı sağlayan Cemal Yılmaz Bey’e ve ekibine sonsuz teşekkürler ederiz. Protokolümüz ‘Sevgili Günlüğüm’ eksenli olarak başlayacak ama eğitim öğretim başlayınca öğrencilerimizin resim, şiir, kompozisyon, günlük mektup gibi farklı türlerde kendilerini ifade etmelerini sağlayacak, buna bir zemin oluşturacak, unutulmaya yüz tutmuş komşuluk kavramının tekrar hatırlanmasıyla ilgili projelerde de çalışma yapmış olacağız. Aynı zamanda öğrencilerimizin bilimsel düşünce yapısının geliştirilmesine katkı da sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirildi ve proje kapsamında öğrencilere kişisel olarak tasarlanmış günlük ile dolma kalem dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamındaki lise ve ortaokullar:

Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi

Kahramanmaraş Fen Lisesi

Zeki Karakız Ortaokulu

Ökkaş Gümüşer Ortaokulu