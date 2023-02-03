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Kahramanmaraş Milli eğitim müdürü kahraman, ‘eğitimin özneside nesneside insandır’

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kentte yapılan hizmetlerle bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kahramanmaraş Milli eğitim müdürü kahraman, ‘eğitimin özneside nesneside insandır’

Kahramanmaraş Milli eğitim müdürü kahraman, ‘eğitimin özneside nesneside insandır’

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kentte yapılan hizmetlerle bilgilendirme toplantısı yaptı.

03 Şubat 2023 Cuma 18:53

Toplantıda Kahramanmaraş için en iyisini yapma çalıştıklarını, bundan sonra da şehre daha kaliteli bir eğitim için ter dökeceklerini ifade ederek, “İlimiz eğitim alanında kendisinden söz ettirmeye başladı” dedi.

Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ile basın mensupları katıldı.

Kahramanmaraş gibi bir şehirde hizmet vermenin önemli olduğunu kaydederek sözüne başlayan Kahraman, “Eğitimin öznesi de nesnesi de insandır. Bizler daha güzel nesiller yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Dünya kurulduğundan bu yana iyi ve kötü çatışması her zaman devam ediyor ve bizler iyi ve güzel için çalışıyoruz. Dün bizleri öğretmenlerimiz yetiştirdi ve bugün de bizler iyi nesiller yetiştirmek niyetindeyiz” dedi.

6 Şubat’ta ikinci dönemin başlaması ile beraber okul öncesi öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyecek öğrenciler kapsamına alınacağını kaydeden Kahraman, “Bakanlığımız ülke genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek dağıtacak. İlimizde ise 7 bin 14 pansiyon öğrencisi, 30 bin 338 taşıma kapsamındaki öğrenci ile 27 bin okul öncesi (anasınıfı/anaokulu) öğrenci ile birlikte toplam 64 bin 352 öğrenciye ikinci dönemin başlaması ile ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız” diye konuştu.

Toplantı, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

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Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Kahraman‘eğitimin özneside Nesneside Insandır’
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