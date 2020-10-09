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Kahramanmaraş Valiliği okullarda yüz yüze eğitimle ilgili yeni karar aldı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09 Ekim 2020 günü saat 14.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Kahramanmaraş Valiliği okullarda yüz yüze eğitimle ilgili yeni karar aldı

Kahramanmaraş Valiliği okullarda yüz yüze eğitimle ilgili yeni karar aldı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09 Ekim 2020 günü saat 14.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

09 Ekim 2020 Cuma 16:50

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının 08/10/2020 tarihli ve 14430520 sayılı yazısına istinaden ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

1. Eski kırsal mahallerde (Mezra, köy, kasaba ve beldelerde) bulunan, öğrenci sayısı az ve fiziki imkanları uygun olan ilkokul ve ortaokulların tüm sınıflarında (özel eğitim sınıfları da dahil) maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kaymakamların koordinasyonunda, haftanın 5 iş günü, yüz yüze eğitim yapılmasına,

2. İlimiz genelinde bulunan yatılı bölge ortaokullarında salgın tedbirlerinin alınması kaydıyla öğrencilerin seyreltilerek kaymakamların koordinasyonunda, pansiyonların açılmasına,

3. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin, okullarına ulaşımında servis araçlarında maske, sosyal mesafe, temizlik ve diğer sağlık tedbirlerine uyulması kaydıyla taşınmasına,

4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Son Güncelleme: 09.10.2020 16:52
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