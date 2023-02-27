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Kahramanmaraş’ta 45 merkezde öğrencilere kurs desteği!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bugün itibarıyla 45 merkezde, 73 gönüllü öğretmenle çadırkentte destekleme, yetiştirme kursları başladı.

Kahramanmaraş’ta 45 merkezde öğrencilere kurs desteği!

Kahramanmaraş’ta 45 merkezde öğrencilere kurs desteği!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bugün itibarıyla 45 merkezde, 73 gönüllü öğretmenle çadırkentte destekleme, yetiştirme kursları başladı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 17:54

Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen, konutları ağır hasar alan aileler çadırkent ve konteyner Kentlere yerleştirildi. Ulaşım sorunu yaşamamaları için de çadırkentlerin hemen bitişiğine il genelinde 45 Kurs çadırı kuruldu. Kurulan 45 kurs merkezinde Kahramanmaraş ve İstanbul’dan katılan 73 gönüllü öğretmen göreve başladı.

60 ADET KURS MERKEZİ DAHA İNŞA EDİLECEK

Bugün itibarıyla 8.ve 12. Sınıf öğrencileri kurs merkezlerinde eğitime başladı. Kahramanmaraş Valisi ve protokolün katılımıyla açılışları yapılan kurs merkezlerinin sayısına 60 kurs merkezi daha ilave edilerek 105’e çıkarılacağı ve toplamda Bakanlığın bölgeye sunacağı gönüllü öğretmenle projede 230 öğretmen görev yapacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk, “Değerli basın mensupları, öncelikle hepimize tekrar geçmiş olsun. Ölenlerimize rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabbim daha beterinden korusun, niyazımız var. Bugün burada ilimiz genelinde ve tüm ilçelerimizde kurulumu tamamlanan 45 merkezde bugün itibarıyla inşallah 8. Ve 12. Sınıflarımız için bu destekleme, yetiştirme kurslarımızın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bugün de Vali Saim Çotur Çadırkentindeki bir kurs merkezimizin çadırımızın önündeyiz. Burada inşallah lise sınavlarına girecek kardeşlerimiz, öğrencilerimiz burada kurslarına devam edecekler. Ve yine kurulumu beklenen 60 çadırımız olacak. Önümüzdeki günlerde bunlar da tamamlanacak. Bu şekilde 105 çadır merkezimizde, kurs merkezimizde DYK kurslarımız devam edecek. Bizi bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız İstanbul ilimizle eşleştirdi. İstanbul’daki gönüllü öğretmenlerimiz bu kurslarımızda görev alacak. Bugün itibarıyla 73 öğretmenimiz bu 45 merkezde görevlerine başladılar. Bunu biz ilk etapta 230 öğretmenimize tamamlamasını bekliyoruz. Bu 105 kurulumlarla birlikte; bu 60 yeni kurulumla birlikte 105 merkezi 230 öğretmenimizle bu kurslarımızı devam ettireceğiz. İnşallah tabi ki sahadan daha fazla talep geldiği takdirde bu kurs merkezlerimizi çoğaltacağız. Yani mutlaka liseye girecek, üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimizi hiç birini bu kurslardan mahrum etmek istemiyoruz. Eğer talep geldiği taktirde yeterli kapasite oluşturulursa hemen hemen her yerde bu kurslarımızı açma imkanımız var. Ben bu anlamda İstanbul’dan gelip bu projede yer alan gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yine sahada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bu çalışmalar yürüyor. Görev alan, emek sarf eden bütün başta müdürümüz olmak üzere bütün arkadaşlarımız teşekkür ediyorum” dedi.

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Kahramanmaraş’ta 45 Merkezde öğrencilere Kurs Desteği!
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