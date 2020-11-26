KPSS Önlisans sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından her sene belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı için gözler sonuçlara çevrilmişti. Adaylar geçtiğimiz ay bu sınavda başarılı olabilmek adına ter dökmüştü. Sonuçlar, ÖSYM tarafından ais sayfası üzerinden erişime açıldı!

KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım'da erişime açıldı. Katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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