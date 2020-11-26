Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Deliçay Köprüsü Tamamlandı
Deliçay Köprüsü Tamamlandı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı!

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? Aşağıda, Önlisans KPSS sonuçları için ÖSYM aday işlemleri sayfası (ÖSYM ais) yer almaktadır. Aday işlemleri sayfası altından erişime açılan ve ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen tüm sınavlara ait sonuçlar görüntülenebilmektedir.

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı!

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı!

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? Aşağıda, Önlisans KPSS sonuçları için ÖSYM aday işlemleri sayfası (ÖSYM ais) yer almaktadır. Aday işlemleri sayfası altından erişime açılan ve ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen tüm sınavlara ait sonuçlar görüntülenebilmektedir.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:48
banner459

ÖSYM tarafından her sene belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı için gözler sonuçlara çevrilmişti. Adaylar geçtiğimiz ay bu sınavda başarılı olabilmek adına ter dökmüştü. Sonuçlar, ÖSYM tarafından ais sayfası üzerinden erişime açıldı!

KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım'da erişime açıldı. Katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Güncelleme: 26.11.2020 15:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze veya uzaktan sınav yok
Yüz yüze veya uzaktan sınav yok
ÖSYM’den mobil erişim kolaylığı
ÖSYM’den mobil erişim kolaylığı
Abdülaziz Aydın, eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti
Abdülaziz Aydın, eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması
‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’
‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber