KSÜ, Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

YKS 2023 tercih sonuçlarına göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine (KSÜ) bu yıl 9.377 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Fakülte ve yüksekokullarda 3.740 kişilik kontenjana 3.676 öğrenci yerleşirken meslek yüksekokullarında ise 5.588 kişilik kontenjana 5.701 öğrenci yerleşti.

Genel kontenjan dahilinde 9.328 kişilik kontenjana 9.377 öğrenci yerleşerek, genel doluluk oranı da yüzde 100,52 oldu. Bu yıl “35 Yaş ve Üstü Kadın ve Depremzeler” için ayrılan kontenjana ise 1.999 öğrenci yerleştirildi.