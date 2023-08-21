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KSÜ, Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı.

KSÜ, Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

KSÜ, Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:16

YKS 2023 tercih sonuçlarına göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine (KSÜ) bu yıl 9.377 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Fakülte ve yüksekokullarda 3.740 kişilik kontenjana 3.676 öğrenci yerleşirken meslek yüksekokullarında ise 5.588 kişilik kontenjana 5.701 öğrenci yerleşti.

Genel kontenjan dahilinde 9.328 kişilik kontenjana 9.377 öğrenci yerleşerek, genel doluluk oranı da yüzde 100,52 oldu. Bu yıl “35 Yaş ve Üstü Kadın ve Depremzeler” için ayrılan kontenjana ise 1.999 öğrenci yerleştirildi.

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KsüYüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı
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