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Lisede bu yıl sınıfta kalma olacak mı

Liselerde sınıf geçme ve karne notuyla ilgili yeni bir düzenleme var. Artık devamsızlıktan sınıf tekrarı olmayacak.

Lisede bu yıl sınıfta kalma olacak mı

Lisede bu yıl sınıfta kalma olacak mı

Liselerde sınıf geçme ve karne notuyla ilgili yeni bir düzenleme var. Artık devamsızlıktan sınıf tekrarı olmayacak.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:31
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Yıl sonu başarı puanı 50 altında olan öğrenciler de, başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecekler.

Lisede devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı olmayacak.

Baraj derslerden kalanlar ile yıl sonu puanı 50'nın altındakiler de sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecini gözününe alarak lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin düzenlemeler yaptı .

Buna göre, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek.

Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek.


Sınava girmeyenler tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek.

Yazıya göre, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlecek.

Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek.

Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf tutuldu.

Salgın nedeniyle karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek. Basılı halini isteyenlerin okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor

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Lisede Bu Yıl Sınıfta Kalma Olacak Mı
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