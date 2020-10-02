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Liselerde eğitim 5 Ekim Pazartesi'den itibaren başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

Liselerde eğitim 5 Ekim Pazartesi'den itibaren başlıyor

Liselerde eğitim 5 Ekim Pazartesi'den itibaren başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

02 Ekim 2020 Cuma 18:58

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi.

UYGULAMALAR TÜM SINIF SEVİYELERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİMLE VERİLECEK

Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı.

Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

MASKE KULLANIMI, SOSYAL MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARI ELE ALINACAK

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.

Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.

HER DERS SAATİ 30 DAKİKA, TENEFFÜSLER 10 DAKİKA OLACAK

Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

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