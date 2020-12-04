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MEB'den siber sapık açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bazı uzaktan eğitim derslerine giriş yaparak dersleri sabote etmeye çalışan siber sapıkların oluşturduğu tedirginlikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir basın bildirisi yayınlayarak korunma yollarını açıkladı.

MEB'den siber sapık açıklaması

MEB'den siber sapık açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bazı uzaktan eğitim derslerine giriş yaparak dersleri sabote etmeye çalışan siber sapıkların oluşturduğu tedirginlikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir basın bildirisi yayınlayarak korunma yollarını açıkladı.

04 Aralık 2020 Cuma 14:31
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin uzaktan EBA canlı derslerinde siber saldırılardan, sapık ve kötü niyetli girişimlerden korunmaları için çok kritik uyarılarda bulundu. Bu kapsamda madde madde ne yapılması gerektiğini açıklayan MEB olumsuz bir durum yaşanmasının önüne nasıl geçileceğine ilişkin ipuçlarını paylaştı. Paniğe gerek olmadığı belirtilen açıklamada uzakten eğitimle ilgili alınması gereken tedbirler bir bir sıralandı.

KISA ZAMANDA DEVREYE ALINDIĞI VURDULANDI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim faaliyetlerinin EBA TV Kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alındığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREV

"Okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliği de ayrıca yayına alınmıştır. Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz."

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlere canlı derslerle ilgili yapılan son dakika uyarıları şu şekilde sıralandı:

"HER DERS İÇİN AYRI ID BELİRLENECEK"

1- Uzaktan eğitimde her ders için yeni ID ve şifre belirleyerek EBA'ya bu bilgileri girmeleri.

2- Dersleri oluştururken 'Bekleme Odası (Waiting Room)' özelliğini aktive etmeleri.

3- Derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları

"ID ÖNLEMİ DAHA ÖNCE PAYLAŞTIĞINIZ BİLGİLERİ GEÇERSİZ KILACAK"

Belirtilen basit kontrollerle benzer siber saldırılar engellenebilecektir. Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken 'bekleme odası' özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir.

"İSİM DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ KAPATILACAK"

Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacaktır. Bu hatırlatmalar, tüm öğretmenlerimizin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla da iletilmiştir."

Son Güncelleme: 04.12.2020 19:06
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