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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim için çarpıcı sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Selçuk, "'Okulumu çok özledim’ diyen kuzularıma artık ‘çok haklısın’ demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim için çarpıcı sözler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim için çarpıcı sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Selçuk, "'Okulumu çok özledim’ diyen kuzularıma artık ‘çok haklısın’ demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum" dedi.

28 Ocak 2021 Perşembe 19:52
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.

Son Güncelleme: 28.01.2021 19:53
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