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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması

Corona virüs tedbirleri nedeniyle okulların yeniden kapatılmasından sonra Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması

Corona virüs tedbirleri nedeniyle okulların yeniden kapatılmasından sonra Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi.

19 Kasım 2020 Perşembe 15:30
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların ne zaman yapılacağı hakkında milyonların beklediği bilgileri paylaştı. Buna göre sınavların iptal olmadığını yalnızca ertelendiğini belirten Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."

Son Güncelleme: 19.11.2020 16:59
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