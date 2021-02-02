Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman ve nasıl açılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, internet erişimlerindeki sınırlılık göz önüne alınarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdıklarını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı.

KÖY OKULLARI TAM ZAMANLI OLARAK AÇILIYOR

"Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz." diyen Bakan Selçuk, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı eğitime geçileceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik." dedi.

"VAKA ARTIŞI OLURSA EĞİTİME ARA VERİLECEK"

Koronavirüs vaka sayısında artış olması durumunda eğitime ara verileceğini dile getiren Bakan Selçuk, "Vaka artışı olursa eğitime ara verilecek. Vaka sayısına göre eğitim kademeli olarak başlayacak.

Lise öğrencilerimizin 1. dönemden kalan sınavları Mart ayında yüz yüze yapılacaktır. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini standartlara uygun şekilde hızlı bir şekilde yapabildik." diye konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU OLACAK MI?

Bakan Selçuk konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

Önümüzdeki süreçte farklı sınıf düzeylerinde il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanması kararları alınabilecektir.

Bakan Selçuk, "Halihazırda devam etmekte olan destekleme yetiştirme kurslarımıza bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi velilerimizin kararına bağlı olacaktır.

Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız elbette devamsız sayılamayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."