Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin...
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı

ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu açıkladı.

ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı!

ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu açıkladı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:55
banner459

ÖSYM tarafından 2022 yılı Sınav takvimi açıklandı. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

2022 sınav tarihleri şöyle;

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

2022 KPSS TARİHLERİ

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM 2022 Sınav Takvimi Açıklandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 MTV zam oranı belli oldu
2022 MTV zam oranı belli oldu
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO’da dijital dünyada sağlıklı çocuklar konuşuldu
SANKO’da dijital dünyada sağlıklı çocuklar konuşuldu
Kahramanmaraş’ta ‘Dünyada Gelişen Yeni Okul, Öğrenme Ve Öğretmen Anlayışı’ Konferansı Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş’ta ‘Dünyada Gelişen Yeni Okul, Öğrenme Ve Öğretmen Anlayışı’ Konferansı Gerçekleştirildi
İkinci el araçta fiyatlar fırladı!
İkinci el araçta fiyatlar fırladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber