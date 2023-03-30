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ÖSYM'den deprem bölgesi için YKS kararı! 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi

ÖSYM'den deprem bölgesi için YKS kararı! 4 ilde yapılacak

ÖSYM'den deprem bölgesi için YKS kararı! 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi

30 Mart 2023 Perşembe 13:38

ÖSYM Başkanı Ersoy, deprem bölgesinde yapılacak sınav uygulamaları ile ilgili açıklama yaptı.

Yüzyılın afeti olarak görülen iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki yapıların büyük zarar gördüğünü ifade eden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin etkisiyle yıkılan binalar ve ayakta kalanların ne kadar güvenli olduğunun tespiti gibi çalışmaların yapılabilmesi amacıyla deprem bölgesinde sınav uygulaması yapmama kararı almıştık. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bu süreçte Türkiye'nin istedikleri ilinde sınava girebilme imkanı oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığının bölgede eğitim öğretime tekrar başlamasının ve ÖSYM olarak yaptığımız detaylı incelemenin ardından deprem bölgesindeki 4 ilde tekrar sınav uygulamasına başlamaya karar verdik. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin güvenlik zafiyeti oluşmadan sınavlara girmesini amaçlıyoruz."

Bölgedeki kapasitenin üzerinde bir talep olması durumunda isteyen kişilerin daha önce olduğu gibi yine Türkiye'nin istediği yerinde sınava girebileceğini ifade eden Ersoy, can güvenliği riskine ve sınavlarda zafiyete sebep olmadan süreci işleteceklerini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı YKS'yi Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacağız. Bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talep vardı, bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sınav yeri tercih sayısını 2'den 5'e çıkardık. Kişi istediği 5 ili yazabilecek. Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var. Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda, bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz."

Öte yandan, adayların, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sınav giriş yeri tercihlerini bugün sistemin açılmasıyla güncelleyebilecekleri belirtildi.

ÖSYM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın çok fazla olması ve ayakta kalan yapıların can güvenliği zafiyeti oluşturabilme ihtimali sebebiyle deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmaması yönünde karar almıştı.

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ÖSYMden Deprem Bölgesi Için YKS Kararı! 4 Ilde Yapılacak
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