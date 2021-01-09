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Özel okulların ücret iadesi ile ilgili önemli karar

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilen özel okullardaki ücret iadesi ile ilgili Tüketici Hakem Heyeti çok çarpıcı bir karara imza attı. Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yönergeleri ve online eğitimleri yerine getiren okullar ücret iadesi yapmayacak. Karar emsal niteliği taşıyabilir.

Özel okulların ücret iadesi ile ilgili önemli karar

Özel okulların ücret iadesi ile ilgili önemli karar

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilen özel okullardaki ücret iadesi ile ilgili Tüketici Hakem Heyeti çok çarpıcı bir karara imza attı. Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yönergeleri ve online eğitimleri yerine getiren okullar ücret iadesi yapmayacak. Karar emsal niteliği taşıyabilir.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:10
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Ankara'da tüketici hakem heyeti emsal bir karara imza atarak yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.

Başkent Ankara'da özel okulda eğitim alan bir öğrencinin velisi pandemi sebebi ile eğitim alamadıklarını ve ücretin iadesini talep etmesi üzerine Etimesgut İlçe Tüketici Hakem Heyeti emsal bir karara imza attı. Heyet, Milli Eğitim Bakanlığının yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.

"EMSAL BİR KARAR"

Ankara Barosu'na kayıtlı olarak 4 yıldır görev yapan ayrıca Özel okul danışmanlığı ve vekilliği de yapan Avukat Sinem Kızılbuğa konuştu. Avukat Kızılbuğa, "2019-2020 döneminde eğitim gören bir öğrencinin velisi, tüketici ilçe hakem heyetine başvurarak pandemi döneminde alamadığı eğitimin ücretin iadesini talep etti. Bununla ilgili olarak okuldan savunma istenildi. Hazırlayıp gönderdiğimiz savunmanın içeriği ise online eğitimlerin gereğini yerine getirdiğimizi, yönetmeliklere uyduğumuzu belgeleri ile sunduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin verdiği ve kaymakamlıktan da Haziran ayında telafi eğitimi için izin almıştık bunları da belgeleyerek okulumuzun pandemi döneminde her hangi bir sorumluluk kabul etmediğini ve öğrencilerin eğitimlerini almaları için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini savunduk. Ardından karar lehimize çıktı. Özel okulların ücret iadesine ilişkin lehimize olan emsal bir karar" ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM VURGUSU

Kızılbuğa, "Daha önce pandemi nedeniyle böyle bir karar çıkmadı. Yönetmeliklerin ve yönergelerin tüm gerekliliklerini yerine getirmiş olan bütün özel okulların aslında ücretini hak ettiğini hizmeti verdikleri için velilerden ücretleri almaları gerektiğini belirten bir karar oldu. Tüketici hakem heyeti kararda, Milli Eğitim Bakanlığının online eğitimi ile yüz yüze eğitimini eşit gördüğünün altını çizerek. Daha sonrasında ise okulun tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini göz önüne almış ve tüketicinin ücret iadesine gerek olmadığına karar vermiş" şeklinde konuştu.

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