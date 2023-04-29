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Sanko Holding Topluma Yararlı Projeleri Destekliyor

Dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması”na başvuran 19 bin 52 takımdan 86’sı finalde yarışıyor.

Sanko Holding Topluma Yararlı Projeleri Destekliyor

Sanko Holding Topluma Yararlı Projeleri Destekliyor

Dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması”na başvuran 19 bin 52 takımdan 86’sı finalde yarışıyor.

29 Nisan 2023 Cumartesi 11:14

SANKO Holding yürütücülüğünde çevre temalı hazırlanan yarışmada, finale kalan 86 takım (374 öğrenci), TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” finalinde projelerini jüri önünde sunma heyecanı yaşıyor.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl dördüncü kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

SANKO HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SOHBETLERİ

SANKO Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün sürecek “SANKO Holding Sürdürülebilirlik Sohbetleri”nde, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO yöneticileri ve alanında uzman konuşmacılar yarışmacılarla buluşacak.

SANKO Holding Sürdürülebilirlik Sohbetleri kapsamında, SANKO Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, “2030’a Yenilenebilir Enerji Pencerisinden Bakış”, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü, İklim Elçisi Prof. Dr. Burcu Özsoy, “Çevre ve İklim Değişikliği”, Bağımsız Küratör Ayça Okay ile Tasarımcı ve İleri Dönüşüm Kütüphanesi Kurucusu Pınar Akkurt, “Sanat ve Çevre: Sanat, Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm, Organik Materyaller, Tasarım ve Mekansal Deneyim”, Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın ile Poligon İnşaat GES Proje Yöneticisi Rıdvan Aslaner, “Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma”, SANKOnline Genel Müdürü Emre Altay ise “Girişimcilik, Start Up ve Yatırım Ekosistemi” konularında yarışmacıları bilgilendirecek.

ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİNE İLGİ HER HEÇEN GÜN ARTIYOR

SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.

2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasına 1.468 takım başvururken, İstanbul’da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021’de 2 bin 462 takım başvuruda bulunmuştu. Trabzon ve Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022’de ise 8 bin 778 başvuru yapılmıştı.

‘Üniversite ve Üzeri Seviyesi’ ve ‘Lise Seviyesi’ kategorilerinde düzenlenen TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına yurt içi ve yurt dışından 19 bin 52 takım ve 55 bin 625 yarışmacı başvuru yaparken 86 takım finalde yarışma hakkı elde etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023, 1 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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Sanko Holding Topluma Yararlı Projeleri Destekliyor
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