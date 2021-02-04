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SANKO öğrencilerinden üç derece

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlık Çalışanları Deneme Yarışması"nda, SANKO Okulları öğrencileri üç derece kazandı.

SANKO öğrencilerinden üç derece

SANKO öğrencilerinden üç derece

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlık Çalışanları Deneme Yarışması"nda, SANKO Okulları öğrencileri üç derece kazandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:24
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Gaziantep genelinde lise öğrencilerinin, Türkçe’nin güzel, doğru ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıklarını anlamak ve anlatmak amaçlandı.

Şiir, resim ve deneme kategorilerinde düzenlenen yarışmaya toplam bin 250 öğrenci katıldı.

SANKO Okulları öğrencilerinden Zehra Naz Meriç’in “Gizli Kahramanlar” adlı deneme yazısı ikinci olurken, Ece Öztürk’ün “Umudun Bekçileri” adlı deneme yazısı Jüri Özel Ödülüne, Kerem İkizoğlu’un “Görünmez Savaşın Kahramanları” adlı deneme yazısı ise Mansiyon Ödülüne değer görüldü.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı; “Pandemi döneminde bizler için durmaksızın mücadele eden sağlık çalışanlarımızı anlama ve anlatma amacıyla düzenlenen ve güçlü kalemleri ile duygularımızı dile getiren öğrencilerimizin 388 öğrenci arasından beş derece elde etmesinin gurunu yaşıyoruz” dedi.

Tüm katılımcıları, SANKO Okulları’ndan derece alan öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri kutlatan Asyalı, başarılarının devamını diledi.

Anahtar Kelimeler:
SANKO öğrencilerinden üç Derece
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