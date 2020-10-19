Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pazarcık’a Yeni Park
Pazarcık’a Yeni Park
SANKO okullarının uluslararası matematik yarışması başarısı
SANKO okullarının uluslararası matematik yarışması...
KBB uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik Sanko’da
KBB uzmanı Doç. Dr. Mustafa...
Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Başkan Aydın’ın Muhtarlar Günü Mesajı
Başkan Aydın’ın Muhtarlar Günü Mesajı
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

SANKO okullarının uluslararası matematik yarışması başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Eren Can, Uluslararası Matematik Yarışması olan ve bu yıl online düzenlenen International Math Challenge’de (IMC), 10-11 yaş grubunda altın madalya kazandı.

SANKO okullarının uluslararası matematik yarışması başarısı

SANKO okullarının uluslararası matematik yarışması başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Eren Can, Uluslararası Matematik Yarışması olan ve bu yıl online düzenlenen International Math Challenge’de (IMC), 10-11 yaş grubunda altın madalya kazandı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:40
banner459

Tayland’ın başkenti Bangkok’da dokuz yıldır öğrenciler arasındaki rekabeti artırmak için dört kategoride düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen birçok başarılı öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslararası Matematik Yarışması pandemi dolayısıyla bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Öğrencilerin matematiği farklı açıdan görmelerini, konuya olan ilgilerinin artmasını ve matematiği gelecekte çalışmalarında ve günlük yaşamda nasıl uygulayabileceklerini düşünmelerini sağlamayı amaçlayan yarışmaya 70 ülkeden bin 600 öğrenci katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “11. sınıf öğrencimiz Eren Can, IV. kategoride kazandığı altın madalya ile başarının sınır ve zorluk tanımadığını göstererek bizleri gururlandırdı. Kendisini kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Okullarının Uluslararası Matematik Yarışması Başarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan, ‘Eğitimde refor gerekiyor’ dedi
Başkan Erdoğan, ‘Eğitimde refor gerekiyor’ dedi
Kahramanmaraş Valiliği okullarda yüz yüze eğitimle ilgili yeni karar aldı
Kahramanmaraş Valiliği okullarda yüz yüze eğitimle ilgili yeni karar aldı
SANKO Üniversitesi Shmyo Öğrenci Oryantasyon Programı
SANKO Üniversitesi Shmyo Öğrenci Oryantasyon Programı
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet dağıtımı hakkında flaş açıklamalar
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet dağıtımı hakkında flaş açıklamalar
Türkiye'deki en iyi üniversiteler açıklandı
Türkiye'deki en iyi üniversiteler açıklandı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber