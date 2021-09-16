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SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor

SANKO Üniversitesi, ek yerleştirme sürecinde Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerine öğrencilerini bekliyor.

SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor

SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor

SANKO Üniversitesi, ek yerleştirme sürecinde Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerine öğrencilerini bekliyor.

16 Eylül 2021 Perşembe 10:14
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Tercih döneminde lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen üniversiteli adayları, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerini tercih ederek umutlarını ek yerleştirme fırsatı ile gerçekleştirebilecek.

SANKO Üniversitesi tarafından, 2021-2022 eğitim yılı ek yerleştirme dönemlerinde geçerli olmak üzere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerini tercih edip yerleşen her öğrenciye, ilk yıl geçerli olmak üzere tüm indirimlere ek yüzde 15 ek yerleştirme indirimi, ayrıca bu bölümlere ilk tercihleri olarak yerleşen her öğrenciye tüm indirimlere ek bir yıl geçerli olmak üzere ek yüzde 10 ilk tercih indirimi fırsatı da sunuluyor.

SANKO’lu olmak için hala şansı bulunan öğrenciler, üniversiteyi gezerek ya da web sayfasını ziyaret ederek, üniversite ve bölümler hakkında detaylı bilgi alabilir ve uygulamaları yerinde görebilir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 8 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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