Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite” Kategorisinde
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite”...
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest...
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı

Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite” Kategorisinde

SANKO Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) kapsamında, “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” ile “Akademik Destek ve İlgi” alanlarında A Plus Üniversite kategorisinde yer aldı.

Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite” Kategorisinde

Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite” Kategorisinde

SANKO Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) kapsamında, “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” ile “Akademik Destek ve İlgi” alanlarında A Plus Üniversite kategorisinde yer aldı.

21 Temmuz 2020 Salı 10:02

125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39 bin.386 öğrencinin katılımıyla yapılan araştırma, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı”, “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” olmak üzere altı alan üzerinden gerçekleştirildi.

Öğrencilerinin desteğiyle genel sıralamasını yükselten SANKO Üniversitesi “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” ile “Akademik Destek ve İlgi” alanlarında A Plus Üniversite, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanlarında A kategorisinde ydeğerlendirildi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversitemiz “Deneyim Tatminkarlığı”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” sıralaması alanlarında öğrencilerimizden tam destek aldı. Her yıl başarı çıtamızı daha da yükselterek, hedeflerimize ulaşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti, akademik ve idari kadrosu, öğrenci ve aileleriyle bir bütündür. Bu bütünlük ve birliktelik başarıyı da beraberinde getiriyor. Ne mutlu bizlere ki çalışma ve inancımızla bugün bulunduğumuz noktaya geldik. Bu büyük ailenin parçası olacak yeni öğrencilerimizle daha da güzel şeyler yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. 2020-2021 akademik döneminde öğrenci alacağı açıklanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Üniversitesi“A Plus Üniversite” KategorisindeSanko
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
Kahramanmaraşlı öğretmenden Bakan Selçuk’a sloganlı yanıt
Kahramanmaraşlı öğretmenden Bakan Selçuk’a sloganlı yanıt
Türkiye şampiyonları Kahramanmaraş’tan çıktı
Türkiye şampiyonları Kahramanmaraş’tan çıktı
SANKO okulları’nın LGS başarısı
SANKO okulları’nın LGS başarısı
LGS tercih kılavuzu yayınlandı
LGS tercih kılavuzu yayınlandı

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber