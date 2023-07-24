Sanko Üniversitesi TÜMA Raporuna Göre Birinci Sırada Yer Aldı

SANKO Üniversitesi, Üniversite Araştırma Laboratuvarı’nın (ÜniAr) gerçekleştirdiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2023 Raporuna göre 126 devlet ve 74 vakıf üniversitesi arasında “Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında 1’inci, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında ise 3’üncü sırada yer aldı. TÜMA 2022’de “Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında 7’nci sırada bulunuyordu.

SANKO Üniversitesi, TÜMA 2023 sonuçlarına göre 1’inci sıraya, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında ise 8’inci sıradan 3’üncü sıraya yükselerek A Plus Üniversite kategorisindeki yerini korudu.

“Vakıf Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması” alanında 74 vakıf üniversitesi arasında 11’inci sırada yer alarak A kategorisinde değerlendirilen SANKO Üniversitesi, yine aynı kategoride 200 üniversitede arasında “Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” alanında 12’nci, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanında 12’nci, “Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması” alanın da ise 11’inci sırada yer aldı.

TÜMA 2023, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimi için katkı sağlamak ve Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli olma yolunda bir yol gösterici olması amacıyla 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47.761 öğrencinin değerlendirmesiyle, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” olmak üzere altı alan üzerinden gerçekleştirildi.

PEKÇOK PROJE VE BAŞARIYA İMZA ATTIK

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47 bin öğrenciden öğrenim gördükleri üniversite rektörlerine ilişkin veriler toplanarak yapılan değerlendirme sonucunda “Üstün Performansından” dolayı gümüş ödüle değer görüldü.

Sağlık temalı üniversite olarak Gaziantep ve Türkiye’nin kalkınması amacıyla akademik, sosyal ve kültürel açıdan pek çok proje ve başarıya imza attıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi olarak bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek amacıyla bilimin ışığı ve yenilikler doğrultusunda, her türlü donanım desteği ve alanında uzman akademik personel ile eğitim verdiklerini kaydetti.

SANKO Üniversitesi’nin TÜMA 2023 sonuçlarına göre en iyi üniversiteler içinde yer almasının mutluluk ve gurur verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üniversitemizin kuruluşu ve sonraki süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen Mütevelli Heyet Onursal Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Başkanımız Zeki Konukoğlu, Mütevelli Heyet Üyelerimiz ve üniversitemizin kurucu iradesi Konukoğlu Ailesine, Üniversitemiz üst yönetimine şükranlarımı sunuyor, akademik ve idari personelimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.”

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.